Nina Splettstößer ist Botschafterin des Licht-Test '21. Die große Verkehrssicherheitsaktion wird gemeinsam vom Kfz-Gewerbe und der Deutschen Verkehrswacht organisiert. Nina hat im vergangenen Jahr einen Freiwilligendienst bei einer Jugendorganisation in Frankreich gemacht. Mit dem Elektroauto der Organisation durfte sie abends zu ihren Französischstunden fahren. "Das war vor allem in der ländlichen Region bei Nacht und Nebel wirklich eine große Hilfe. Seitdem ich selbst Auto fahre, ist mir klar, dass es nicht nur darauf ankommt, dass meine Scheinwerfer weit leuchten, sondern auch dass mich der Gegenverkehr nicht blendet. Richtig funktionierendes Licht ist bei allen Autos wichtig, egal ob Verbrenner oder E-Auto", sagt die gebürtige Berlinerin. Die Neunzehnjährige hat seit März 2020 ihren Führerschein: "Autofahren ist eine der wenigen neugewonnenen Freiheiten, die man als junge Volljährige trotz Corona noch genießen durfte", freut sie sich. Auf den Licht-Test ist Nina, die jetzt für ein Praktikum nach Dresden gezogen ist, über den Instagram-Kanal aufmerksam geworden. Nun stand sie für die offiziellen Kampagnenfotos und Video-Clips selbst in einem Dresdener Dacia-Autohaus vor der Kamera.Mit der Botschaft "Gutes Licht! Gute Fahrt!" wird Nina in diesem Herbst für die Verkehrssicherheitsaktion werben. Auf dem Instagram-Kanal des Licht-Tests wird es mehrere Stories geben, mit denen sie möglichst viele Autofahrer:innen für die Verkehrssicherheitsaktion gewinnen will. Ab Oktober sollen Fahrer:innen ihr Auto-Licht in den Kfz-Werkstätten checken lassen. Dafür gibt es dann eine Plakette auf die Windschutzscheibe.Die Kampagnenfotos zum Licht-Test entstanden in der Werkstatt der Ertl Gruppe, Mitgliedsbetrieb der Kfz-Innung Dresden und Renault- und Dacia-Händler. Wer in diesem Jahr den Licht-Test macht, kann einen neuen Dacia Duster gewinnen. Einfach ein Foto von sich und der neuen Licht-Test-Plakette auf der Windschutzscheibe auf www.licht-test.de hochladen und kommentieren, warum es sich lohnt, zum Licht-Test zu fahren.Seit 1956 organisiert das Deutsche Kfz-Gewerbe den Licht-Test gemeinsam mit der Deutschen Verkehrswacht. "Gutes Licht! Gute Fahrt!" ist 2021 das Motto der Verkehrssicherheitsaktion, die von Osram, der Nürnberger Versicherung, Dacia Deutschland, Hella Gutmann und Auto Bild unterstützt wird. Schirmherr ist auch in diesem Jahr Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer.Nähere Informationen zur Aktion gibt es online unter www.licht-test.de.