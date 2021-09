FreeTV-Variante des ansonsten umfangreicheren Themen-Checks mit Hans A. Bernecker im Rahmen von Bernecker.tv (auszugsweise). Gespräch vom 08.09.2021. Wir wünschen gewinnbringende Impulse. Schlaglichter:



++ Themenausblick für Vortrag von Hans A. Bernecker auf dem Börsentag Zürich (11.09.2021)

++ China demnächst als Depotschwergewicht?

++ Worin liegt der Vorbildcharakter von Siemens?

++ Was gehört zu einer guten Separierung? (inkl. Blick auf Osram und Infineon)

++ Daimler - Inhouse-Strategie gefragt

++ Was von der DAX-Erweiterung zu halten ist





