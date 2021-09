RWE-Calls mit 90%-Chance bei Kursanstieg auf 36 Euro

Die RWE-Aktie (ISIN: DE0007037129) geriet nach ihrem Jahreshoch vom 8.1.21 bei 38,65 Euro stark unter Druck. Nachdem die Aktie am 20.7.21 bei 28,39 Euro auf den tiefsten Stand der vergangenen 12 Monate zurückgefallen war, konnte sie die 30 Euro-Marke nach der Anhebung der Gewinnprognose wieder überwinden und sich auf ihr aktuelles Niveau im Bereich von 33 Euro erholen.

Gelingt der RWE-Aktie, die in den neuesten Expertenanalysen mit Kurszielen von bis zu 39 Euro (UBS) zum Kauf empfohlenen RWE-Aktie in den nächsten Wochen auf dem Weg zum Jahreshoch zumindest ein Anstieg auf 36 Euro, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

Call-Optionsschein mit Strike bei 33 Euro

Der HVB-Call-Optionsschein auf die RWE-Aktie mit Basispreis 33 Euro, Bewertungstag 15.12.21, BV 1, ISIN: DE000HZ5CNS1, wurde beim RWE-Aktienkurs von 33,04 Euro mit 1,87 - 1,90 Euro gehandelt.

Gelingt dem Aktienkurs innerhalb des nächsten Monats der Anstieg auf 35 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf 3,51 Euro (+85 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 30,464 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die RWE-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 30,464 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000UH1CH89, wurde beim RWE-Kurs von 33,04 Euro mit 0,28 - 0,29 Euro taxiert.

Wenn die RWE-Aktie in nächster Zeit 36 Euro zulegt, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 0,55 Euro (+90 Prozent) erhöhen - sofern die RWE-Aktie nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 29,6206 Euro

Der BNP-Open End Turbo-Call auf die RWE-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 29,6206 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000PH3TDG8, wurde beim RWE-Kurs von 33,04 Euro mit 0,36 - 0,37 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der RWE-Aktie auf 36 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 0,63 Euro (+70 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von RWE-Aktien oder von Hebelprodukten auf RWE-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de