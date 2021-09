DGAP-News: CSR Beratungsgesellschaft mbH / Schlagwort(e): Fonds/Marktbericht

CSR-KOMMENTAR Nr. 8/2021: Gips bald nicht mehr



10.09.2021 / 11:10

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die Bauindustrie boomt und die Preise für Werkstoffe steigen kontinuierlich. Das günstige Refinanzierungsumfeld und der fehlende Wohnraum sprechen für eine Fortsetzung dieses Booms. Auf der anderen Seite stellt sich zunehmend die Frage, wie die benötigten Baustoffe gewonnen werden können.



Am Beispiel von Gips, einem Baugrundstoff, ohne den Bauen heute schwer vorstellbar ist, wird aufgezeigt, in welchem Spannungsfeld sich die Bauindustrie befindet. Zumal eine wichtige (synthetische) Produktionsquelle versiegt und der natürliche Abbau immer stärker auf Widerstand stößt. Der Autor versucht, dieses Spannungsfeld zwischen Angebot und Nachfrage zu skizzieren und beschreibt, welche Aspekte es beeinflussen. Gleichzeitig wird deutlich, dass wir uns eine Wegwerf-Mentalität nicht mehr leisten können und der sorgsame Umgang mit natürlichen Ressourcen zunehmend wichtiger wird; dazu bedarf es innovativer Ideen und einer Stärkung der Kreislaufwirtschaft. Hier geht es zum aktuellen CSR-KOMMENTAR:

https://csr-beratungsgesellschaft.de/csr-kommentare.html Über CSR Beratungsgesellschaft Die CSR Beratungsgesellschaft ist eine unabhängige und inhabergeführte Vermögensverwaltung mit Sitz in Hofheim am Taunus. Seit ihrer Gründung Anfang des Jahres 2008 verfolgt die CSR Beratungsgesellschaft eine werteorientierte Anlagestrategie für ihre Mandate und CSR-Publikumsfonds, welche die wichtigsten ESG-Kriterien berücksichtigt. Die CSR betreut für ihre Kunden Vermögenswerte von zurzeit ca. 1,6 Mrd. Euro. Die Publikumsfonds der CSR zeichnen sich in der Historie durch exzellente Ertrags- zu Risikoverhältnissen aus. Unternehmer, Privatpersonen, Kommunen, Pensionskassen und Stiftungen deren Sicherheitsbedürfnis wir insoweit gerecht werden können, sind bestens bei uns aufgehoben. Weitere Informationen zur CSR Beratungsgesellschaft mbH finden Sie auf unserer Website:

https://csr-beratungsgesellschaft.de/unternehmen_start.html Ihr persönlicher Ansprechpartner: CSR Beratungsgesellschaft mbH

Herr Ulrich Zorn

E-Mail: ulrich.zorn@csr-beratungsgesellschaft.de

Tel.: +49 6192 - 977 00 16

10.09.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de