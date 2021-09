Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Die EZB hat sich gestern zu ihrer Geldpolitik geäußert. Die Notenbank will ihre monatlichen Anleihenkäufe reduzieren. An der Laufzeit und dem Umfang des Kaufprogramms hält sie aber fest. Jürgen Meyer von JM Market Research hat Zweifel an der EZB. Der Devisenexperte glaubt nicht, dass es mit Christine Lagarde als EZB-Präsidentin zu einem Ende der ultralockeren Geldpolitik kommt. Mit den gestrigen Äußerungen habe sie sich geschickt durchmanövriert. Auch in den USA glaubt Meyer nicht an einen schnellen Übergang zum Tapering. Was das jetzt alles für die Devisenmärkte bedeutet und wie Anleger aktuell ihr Portfolio strukturieren sollten, erfahren Sie im folgenden Video.