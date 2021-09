Wien (ots) -Die Kooperation zwischen PALMERS und der österreichischen Designerin Marina Hoermanseder geht mit einer aufsehenerregenden neuen Kollektion in die nächste Runde.Was passiert, wenn 107-jährige Modeexpertise auf visionäre High-Fashion-Designs trifft, haben die heimische Kultmarke PALMERS und die namhafte Designerin Marina Hoermanseder vor genau einem Jahr mit ihrer ersten Kollektion fulminant unter Beweis gestellt. Nach dem großen Erfolg der ersten gemeinsamen Linie vergangenen Herbst und der Swimwear-Kollektion in diesem Sommer folgt nun der nächste Streich: Pünktlich zum ersten Jubiläum der Kooperation präsentieren PALMERS x MARINA HOERMANSEDER die nächste Kollektion. Mit 14 Key Pieces zelebrieren die beiden Partner Frauen in all ihrer Vielfalt. Erhältlich ist die neue Kollektion seit dem 09. September 2021 in ausgewählten PALMERS-Filialen und im PALMERS-Onlineshop (https://www.palmers-shop.com/).Hochwertiges Design mit Wiedererkennungsfaktor"In einer Welt, die passt, können Frauen alles sein: Glamourös, tonangebend aber auch lässig und leger", so Marina Hoermanseder, die mit ihren Designs internationale Erfolge verbucht und von Stars wie Lady Gaga oder Rihanna gefeiert wird. Und so umfasst die aktuelle PALMERS x MARINA HOERMANSEDER-Kollektion unterschiedliche Wäschelinien, die sich neben gutem Design auch durch Komfort, Qualität und die perfekte Passform auszeichnen. Auch die große Schnalle, das unverwechselbare Markenzeichen von Marina Hoermanseders Entwürfen, darf in der neuen Kollektion nicht fehlen und sorgt einmal mehr für einen klaren Wiedererkennungsfaktor. Zu den absoluten Highlights der PALMERS x MARINA HOERMANSEDER-Kollektion zählt die Serie "Golden Lines" in auffälligem Gold, mit der die Trägerin sowohl in den eigenen vier Wänden, als auch auf jeder Party alle Blicke auf sich ziehen wird. Denn: Die Zusammenarbeit zwischen PALMERS und Marina Hoermanseder stellt einmal mehr gekonnt unter Beweis, dass schöne Unterwäsche gut kombiniert auch als Outerwear tragbar ist.Von der Party auf die Couch mit PALMERS x MARINA HOERMANSEDERMit der Serie "Leather & Spot" greift die brandneue Kollektion den Soft Bondage-Trend auf, der in der Modewelt bereits seit einer ganzen Weile dominant ist. "Die Serie umfasst neben einem BH und zwei Panties aus raffinierter Spitze auch einen detailverliebten, gepunkteten Body, der zu meinen absoluten Lieblingsteilen der Kollektion zählt", verrät Marina Hoermanseder und ergänzt: "Neben Unterwäsche, die sexy und wild ist, war es mir im Rahmen der Zusammenarbeit mit PALMERS jedoch besonders wichtig, auch das süße Nichtstun zu feiern." Und so schreiben die sportliche Modal-Wäscheserie "Cosy Lounge" und die gemütliche Homewear-Serie "Buckle On Lounge" den Wohlfühlfaktor groß. "Vorbei sind die Zeiten, in denen schöne Wäsche nicht auch gemütlich sein kann", so die Designerin.Beste Passform, beste Qualität und beste Beratung"Unsere neue, gemeinsame Kollektion kombiniert das Beste aus beiden Welten. Außergewöhnliche High-Fashion Designs und die unverkennbare Handschrift von Marina Hoermanseder treffen dabei auf das PALMERS-Versprechen 'Beste Passform, beste Qualität und beste Beratung'", zeigt sich Luca Wieser, Vorstand und Miteigentümer der PALMERS Textil AG, stolz. Dem fügt Sebastian Hörmann, Director Product & SCM bei PALMERS, abschließend hinzu: "Zu Beginn unserer Zusammenarbeit haben wir uns zum Ziel gesetzt, mit der PALMERS x MARINA HOERMANSEDER-Kollektion vor allem eine fashion-affine, jüngere Zielgruppe zu erreichen. Nach einem Jahr der Zusammenarbeit lässt sich mit Sicherheit sagen, dass uns dies mehr als gelungen ist. Man darf also gespannt sein, wohin unsere gemeinsame Reise in den kommenden Jahren gehen wird."Über PALMERS1914 hat Ludwig Palmers den Grundstein für ein besonderes Unternehmen gelegt, das bis heute seinen Erfolg auf außergewöhnliche Leistungen im Bereich Produkt, Kundennähe und Beratung begründet. PALMERS gilt als Innovationsführer im Wäschebereich und ist in Österreich klarer Marktführer mit über 200 Standorten. Hierzulande besitzt die Marke PALMERS einen Bekanntheitsgrad von fast 100 Prozent, womit sie als Markenikone bezeichnet werden darf. Über die Grenzen Österreichs hinaus genießt die Marke PALMERS einen ausgezeichneten Ruf und dank seiner legendären Plakatkampagnen eine überdurchschnittlich hohe Markenbekanntheit. Heute ist PALMERS an über 300 Standorten in 17 Ländern mit eigenen Filialen, Shop-in-Shop- und Franchiseflächen in ganz Europa vertreten. PALMERS konnte immer wieder neue Akzente und Maßstäbe setzen und sich dadurch als eine international führende Marke etablieren. Seit der Übernahme des Unternehmens 2015 durch die Familien Wieser und Hutman ist PALMERS auf dem Weg zu einer globalen Fashion-Brand.Pressekontakt:Lucia Medvid, MSc (ehem. Kozova)Marketing & Fashion PR ManagerPalmers Textil AGAres Tower / Donau-City-Straße 111220 Vienna / AustriaP: +43 (0)1 357 0000 615M: +43 (0)664 6114194E: lucia.kozova@palmers.atwww.palmers.atOriginal-Content von: Palmers Textil AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/29279/5016770