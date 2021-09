DJ VW-Konzern wegen Chip-Engpass mit hohem Absatzminus im August

FRANKFURT (Dow Jones)--Die weltweiten Halbleiter-Engpässe haben dem Volkswagen-Konzern im August einen deutlichen Verkaufsrückgang eingebrockt. Der Absatz sank vergangenen Monat um 22,3 Prozent auf 616.500 Fahrzeuge, wie der Wolfsburger DAX-Konzern mitteilte. Abgesehen von der Region Asien-Pazifik verzeichnete VW in allen Weltregionen teils deutlich rückläufige Verkäufe. In den ersten acht Monaten des Jahres summierten sich die Auslieferungen auf 6,315 Millionen Einheiten, immer noch ein Plus von 13,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Unter den einzelnen Regionen war der Absatzrückgang im August in der mit Abstand wichtigsten Region China mit 32,6 Prozent am höchsten. In Westeuropa betrug das Absatzminus 16,2 Prozent, in Nordamerika ging es um 13 Prozent nach unten.

Die Marke Skoda verbuchte auch im August mit einem Minus von 34,3 Prozent besonders starke Einbrüche. Auch die Kernmarke Volkswagen bröckelte um 24,2 Prozent deutlich ab. Bei den Premiummarken Audi und Porsche sanken die Verkäufe um 20 Prozent beziehungsweise 18,5 Prozent. Dagegen verzeichneten die Lkw-Marken MAN mit 15,2 Prozent und Scania sogar mit 33,9 Prozent deutliche Zuwächse.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/kla/sha

(END) Dow Jones Newswires

September 10, 2021 05:00 ET (09:00 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.