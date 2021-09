Zürich (awp) - Nach den Verlusten der Vortage kommt es am Schweizer Aktienmarkt zum Wochenausklang zu einer Stabilisierung. Der Schweizer Leitindex SMI legt am Freitag etwas zu. Die Börsenampeln blieben zumindest aus geldpolitischer Sicht weiter auf grün, heisst es am Markt. "Die Europäische Zentralbank hat der Börse gestern ...

