DJ Merkel reist zu Macron nach Paris

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wird am kommenden Donnerstag den französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron zu einem Arbeitsabendessen in Paris treffen. Das kündigte Regierungssprecher Steffen Seibert in Berlin an. "Im Mittelpunkt des Gesprächs werden aktuelle internationale Themen, zuvorderst Afghanistan, sowie europapolitische Themen stehen", erklärte er. Vor dem Gespräch sind nach Seiberts Angaben Pressestatements geplant. Diese Woche hatte Macron bereits den SPD-Kanzlerkandidaten Olaf Scholz und den Kanzlerkandidaten der Union, Armin Laschet (CDU), in Paris empfangen.

September 10, 2021 06:11 ET (10:11 GMT)

