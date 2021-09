DJ MARKT USA/Kleine Erholung nach Verluststrecke erwartet

Nach der Verluststrecke der vergangenen Tage dürfte die Wall Street am Freitag eine Gegenbewegung erleben. Die Futures auf die großen Aktienindizes tendieren vorbörslich etwas fester. Allerdings dürfte mit den Erzeugerpreisen das Thema Inflation wieder in den Fokus rücken und unter Umständen einen versöhnlichen Wochenausklang verhindern. Ökonomen erwarten im Konsens, dass sich der Preisauftrieb im August verglichen zum Juli wieder etwas abgeschwächt hat. Die Daten werden eine Stunde vor Handelsbeginn veröffentlicht.

Unterstützend wirkt nach Aussage von Marktteilnehmern die Entscheidung des US-Präsidenten Joe Biden, im Kampf gegen die Corona-Pandemie eine Impfpflicht für Mitarbeiter von Bundesbehörden sowie für Mitarbeiter von Auftragnehmern der Regierung einzuführen. Damit könnte die Ausbreitung der hochansteckenden Delta-Variante des Virus gebremst und weiterer Schaden von der Wirtschaft abgewendet werden, so die Hoffnung am Markt.

Positiv wird ferner aufgenommen, dass Biden ein längeres Telefongespräch mit seinem chinesischen Gegenstück Xi Jinping geführt hat. Das Telefonat war der erste direkte Kontakt der beiden Staatschefs seit sieben Monaten und weckt Hoffnungen, dass sich die Beziehungen zwischen den USA und China wieder bessern, nachdem sie unter Bidens Vorgänger Donald Trump einen Tiefpunkt erreicht hatten.

Unter den Einzelwerten an der Börse verlieren American Outdoor Brands vorbörslich 5,4 Prozent. Der Anbieter von Ausrüstung für Freizeitaktivitäten in der Natur hat am Donnerstag nach Börsenschluss Zahlen zu seinem ersten Geschäftsquartal vorgelegt. Umsatz und bereinigtes Ergebnis je Aktie lagen über dem Analystenkonsens, allerdings hat die Aktie seit Jahresbeginn um über 50 Prozent zugelegt, so dass Anleger die guten Zahlen wohl zu Gewinnmitnahmen nutzen.

September 10, 2021

