BioNTech-Aktionäre haben heute allen Grund zur Freude. So springt der Kurs um rund zwei Prozent nach oben. Auf einem Spitzenplatz in der Top/Flop-Liste landet damit der Titel. Die Bullen haben also zur Party geladen, aber für wie lange?

Achtung: Jetzt einsteigen? Oder doch lieber alles BioNTech-Aktien verkaufen? Unsere große Prognose finden Sie in der brandaktuellen Sonderanalyse, die Sie hier kostenfrei lesen können.

Kursverlauf von BioNTech ...

Den vollständigen Artikel lesen ...