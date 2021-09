DJ PTA-Adhoc: S IMMO AG: Dividendenvorschlag von EUR 0,50

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Wien (pta014/10.09.2021/12:25) - Vorstand und Aufsichtsrat der börsennotierten S IMMO AG (Bloomberg: SPI:AV, Reuters: SIAG.VI; ISIN: AT0000652250) haben heute beschlossen, der Hauptversammlung auf Basis des Ergebnisses für das Geschäftsjahr 2020 eine Dividende in Höhe von EUR 0,50 je Aktie vorzuschlagen. Die Einzelheiten des Beschlussvorschlags sowie die Termine für Dividenden-Ex-Tag, Nachweisstichtag Dividende und Dividenden-Zahltag werden gesondert und rechtzeitig vor der Hauptversammlung veröffentlicht. Die 32. ordentliche Hauptversammlung der S IMMO AG wird am 14.10.2021 in virtueller Form stattfinden.

