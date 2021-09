Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Pressemitteilung der S IMMO AG (ISIN AT0000652250/ WKN 902388) vom 10. September 2021:Vorstand und Aufsichtsrat der börsennotierten S IMMO AG (Bloomberg: SPI:AV, Reuters: SIAG.VI) haben heute beschlossen, der Hauptversammlung auf Basis des Ergebnisses für das Geschäftsjahr 2020 eine Dividende in Höhe von EUR 0,50 je Aktie vorzuschlagen. Die Einzelheiten des Beschlussvorschlags sowie die Termine für Dividenden-Ex-Tag, Nachweisstichtag Dividende und Dividenden-Zahltag werden gesondert und rechtzeitig vor der Hauptversammlung veröffentlicht. Die 32. ordentliche Hauptversammlung der S IMMO AG wird am 14.10.2021 in virtueller Form stattfinden. (10.09.2021/alc/n/a) ...

