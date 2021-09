München (www.anleihencheck.de) - Nach den heutigen finalen deutschen Inflationszahlen für August stehen kommende Woche international wieder einmal eine Reihe von Preisdaten im Fokus, so Thomas Ostrowski, Senior Marketing Executive bei der Merck Finck a Quintet Private Bank."Der primär erholungs- und sondereffektbedingte Inflationsanstieg sollte sich - allerdings nicht überall gleich - als überwiegend temporär erweisen", sage Robert Greil. Der Chefstratege von Merck Finck erwarte "mit dem Auslaufen von Nachholeffekten der Lockdowns eine erste Normalisierung". Dabei rechne er damit, dass es "zuerst in den früher geöffneten Volkswirtschaften wie den USA Anzeichen für abflauende Preissteigerungsraten gibt, bevor dies auch in der Eurozone sichtbar wird". Greil weiter: "In Deutschland werden sich die Inflationsraten aus unserer Sicht vor allem ab Januar 2022 normalisieren, wenn der Basiseffekt aus der temporären Mehrwertsteuersenkung im zweiten Halbjahr 2020 herausfällt." ...

