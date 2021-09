Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Media and Games Invest SE (ISIN MT0000580101/ WKN A1JGT0) kündigt in Übereinstimmung mit den Anleihebedingungen und unter Einhaltung der Kündigungsfrist alle ausstehenden Anleihen seiner in Deutschland gelisteten, unbesicherten 25-Millionen-Euro-Anleihe mit einer Laufzeit bis 2024 (ISIN DE000A2R4KF3/ WKN A2R4KF) zum nächsten Zinszahlungstermin am 11. Oktober 2021. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung des Unternehmens: ...

