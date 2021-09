Der britische Chemiekonzern Johnson Matthey kooperiert mit OnTo Technology, einem Entwickler von Batterie-Recyclinglösungen. Ziel der Partnerschaft ist es, das von OnTo patentierte Recyclingverfahren "Cathode Healing" weiterzuentwickeln. Im Fokus stehen dabei Batterieabfälle, die bereits bei der Produktion anfallen. In die Zusammenarbeit zwischen Johnson Matthey und OnTo ist auch das im Juli in Coventry ...

Den vollständigen Artikel lesen ...