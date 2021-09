(shareribs.com) Chicago / Frankfurt 10.09.2021 - Sojabohnen und Weizen bewegen sich im elektronischen Handel leicht nach oben. Die Marktteilnehmer erwarten den WASDE-Bericht des USDA. In Frankfurt verbessern sich Bayer und Wacker Chemie. Die Notierungen am Chicago Board of Trade können sich leicht verbessern. Die Investoren erwarten die jüngsten Daten zu den Ernteprognosen des USDA. Im Vorfeld dessen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...