Wenn die fünf größten Positionen eines Fonds mehr als 70 Prozent des Portfolios ausmachen, muss der Fondsmanager von seinem Unternehmen sehr überzeugt sein. So wie Frank Fischer mit dem Frankfurter - Value Focus Fund. Der CIO der Shareholder Value Management AG sucht dabei nach Aktien, in denen Werttreiber schlummern, die am Markt noch nicht erkannt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...