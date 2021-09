Die allermeisten Menschen rund um den Globus dürften das Mainzer Biotech-Unternehmen auf den Corona-Impfstoff reduzieren. Doch das ist deutlich zu klein gedacht, denn die Impfstoff-Spezialisten machen vor allem im Bereich der Krebsbekämpfung extrem große Fortschritte. Wir kürzlich bekannt wurde, zeigt der entwickelte Wirkstoff in Tierversuchen so herausragende Resultate, das mittlerweile schon klinische Studien an Menschen laufen. Wann der Wirkstoff ...

Den vollständigen Artikel lesen ...