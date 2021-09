Die erste Freude über einen Deal mit dem japanischen Softbank-Konzern bleibt bei Anlegern verflogen. Seit dem ersten Sprung nach oben, den die Aktien der Deutschen Telekom am Dienstag infolge eines Deals mit dem Technologieinvestor im frühen Handel machten, geht es für die Papiere des DAX-Konzerns kontinuierlich bergab.Mit dem komplexen Deal, der den Anteil der Telekom an der Tochter T-Mobile US auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...