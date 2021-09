Im freundlichen Marktumfeld führt SGL Carbon den SDAX am Freitag deutlich an. Die Papiere des Spezialisten für Carbon- und Glasfaserlösungen legen mehr als sechs Prozent zu und profitieren von einer neuen Analystenstudie. Die Privatbank Berenberg hat darin ihr bislang sehr skeptisches Kursziel mehr als verdreifacht.Das Restrukturierungsprogramm des Kohlenstoffspezialisten schreite gut voran und es seien weitere Maßnahmen zu erwarten, so Analyst Benjamin Pfannes-Varrow. Die angehobene Prognose erscheine ...

