In der Lithium-Branche geht es weiter zur Sache. Nachdem die Übernahme von Millennial Lithium durch den chinesischen Lithium-Riesen Ganfeng eigentlich schon in trockenen Tüchern war, ist jetzt ein neuer Bieter auf den Plan getreten. Der neue Bieter, dessen Name nicht genannt werden soll, will 3,85 Kanadischen Dollar je Aktie und damit 0,25 Kanadische Dollar mehr als Ganfeng bezahlen. Die Millennial-Aktie sprang daraufhin nach oben. Einige rechnen nun mit einem erneut höheren Angebot von Ganfeng. ...

