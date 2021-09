Berlin (ots) -Das zuvor während eines internationalen Computer-Wettbewerbs in den USA berühmt gewordene, weibliche Robotikteam "Afghan Dreamers" aus Afghanistan wurde nach Katar evakuiert und erhielt Stipendien der Qatar Foundation, um ihre Ausbildung in Doha weiterzuführen.Das Robotikteam, das auch als die "Afghan Dreamers" bekannt wurde, erreichte am 7. September Doha mithilfe eines von der Regierung des Staates Katar organisierten Evakuierungsflugs. Die acht Mädchen und ihre Lehrerin wurden in Dohas "Education City" untergebracht, dem weltweit größten Bildungskomplexes seiner Art mit insgesamt acht Universitäten. Um ihren weiteren Bildungsweg zu fördern, erhielten sie des weiteren Stipendien der Qatar Foundation."Diese talentierten und kreativen Studentinnen durchlebten eine Zeit der Unsicherheit und des Umbruchs, und wir bei der Qatar Foundation möchten alles erdenkliche tun um ihre Sorgen zu lindern und ihnen eine bessere Zukunft zu ermöglichen", so Ihre Exzellenz, Sheikha Hind bint Hamad Al Thani, die stellvertretende Vorsitzende und CEO der Qatar Foundation.Die "Afghan Dreamers" werden mit Unterstützung der Qatar Foundation und des Katar-Fonds für Entwicklung ihre Schulausbildung vollenden und anschließend auf das Studium vorbereitet."Dohas Education City wird den Afghan Dreamers eine der hochwertigsten Ausbildungen im Umgang mit modernen Technologien ermöglichen. Sie werden sich mit Hilfe der Qatar Foundation Fähigkeiten und Kenntnisse aneignen, die auf dem internationalen Arbeitsmarkt hoch gefragt sind", so seine Exzellenz, der Botschafter des Staates Katar in der Bundesrepublik Deutschland, Abdullah bin Mohammed bin Saud Al-Thani.Pressekontakt:Botschaft des Staates Katar in BerlinHagenstraße 5614193 BerlinTel.: +49 30 86 20 60berlin@mofa.gov.qaOriginal-Content von: Botschaft des Staates Katar in Berlin, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/155506/5017301