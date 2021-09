Graz (ots) -Deutschlands erfolgreichste Entertainerin Helene Fischer hat es geschafft: 100.000 Tickets innerhalb von 24 Stunden über die Ticketplattform Eventim zu verkaufen. Damit wird das Open-Air-Konzert, das am 20. August 2022 auf dem Gelände der Messe München stattfinden wird, das größte Konzert in der deutschen Geschichte und ihrer bisherigen Karriere.Das Konzert wird außerdem ein absolutes Highlight des Konzertsommers 2022 in gänzlich neuen Dimensionen sein: Die Ausnahmekünstlerin mit der unverwechselbaren Stimme performt mit Band und Tanz-Crew auf einer imposanten 170 Meter breiten und eigens für dieses Konzert designten Bühne - eine spektakuläre Show voller musikalischer und visueller Höhepunkte! Eines ist klar: Für viele Fans wird in 2022 ein lang ersehnter Traum in Erfüllung gehen.Kartenvorverkauf für Helene Fischers exklusives Deutschlandkonzert DE: www.eventim.de AT: www.oeticket.com CH: www.ticketcorner.chZitat Veranstalter Klaus Leutgeb:"Ich freue mich in erster Linie für Helene Fischer und das gesamte Team, aber insbesondere auch für die Kultur- und Veranstaltungsbranche, da dieser Erfolg ein wirklich positives Zeichen nach einer so schweren Zeit für die Zukunft ist.""BIST DU DABEI?" Tickets hier erhältlich! (https://www.eventim.de/artist/helene-fischer/helene-fischer-2281943/)Pressekontakt:LEUTGEB ENTERTAINMENT GROUP, Mario Krainz, presse@leutgebgroup.comThalerhofstrasse 85, A-8141 Premstätten,www.leutgebgroup.comfb/leutgebentertainmentgroupAKKREDITIERUNGS- & INTERVIEWANFRAGENBitte benützen Sie unsere Online Presseakkreditierung unterwww.leutgebgroup.com/presseOriginal-Content von: Leutgeb Entertainment Group GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/129052/5017306