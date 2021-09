DJ PTA-News: Capella AG: Auto.de und Capella AG schaffen Voraussetzungen für erfolgreiches Börsenlisting von Auto.de - Hauptversammlung beschließt Umfirmierung der Capella AG in Auto.de AG / Sachkapitalerhöhung

München (pta022/10.09.2021/15:24) - Die Hauptversammlung der Capella AG (ISIN: DE000A2P2N48) hat heute die Umfirmierung in die Auto.de AG, eine Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage und weitere Satzungsänderungen beschlossen. Mit diesen Maßnahmen wurden die Voraussetzungen geschaffen, um zukünftig als börsennotierte Auto.de AG die Erfolgsgeschichte des wachstumsstarken Autoportals auch am Kapitalmarkt fortzuschreiben.

Auto.de ist eines der führenden Autoportale in Deutschland sowohl für Gebaucht- als auch Neuwagen. Das 2019 neu gelaunchte Portal zeichnet sich durch eine besonders kundenfreundliche, einfache und sichere Nutzerführung aus. Auto.de erreicht derzeit jährlich ca. 10 Mio. Unique User. Das Angebot umfasst im Augenblick rund 115.000 Fahrzeuge. Ein besonderer Service ist die Lieferung der gekauften Automobile direkt vor die Haustür der Kunden. Auto.de versteht sich als herstellerunabhängige Mobilitätsplattform für Endkunden und Händler. Der Verkauf der Neu- und Gebrauchtwagen erfolgt überwiegend im Eigenhandel über die auto.de-Plattform. Durch die enge Zusammenarbeit mit lokalen Gebrauchtwagenhändlern erfolgt eine Vernetzung zwischen Online- und Offline-Verkauf. Zusätzlich werden auch Zusatzdienstleistungen wie Finanzierung, Wagenaufbereitung, Werkstattleistungen, Garantien und Versicherungen angeboten.

Die Auto.de Handels GmbH und die Schwestergesellschaft Auto.de Autohaus Betriebs GmbH sind bisher 100%ige Tochtergesellschaften der VICUS Media GmbH. Auf der heutigen Hauptversammlung der Capella AG wurde eine Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage ausgehend von einem bisherigen Grundkapital von derzeit 2,3 Mio. Euro um 42,0 Mio. Euro auf 44,3 Mio. Euro durch Ausgabe von 42.000.000 neuen Stückaktien im rechnerischen Nennbetrag von je 1,00 Euro beschlossen. Im Zuge der Kapitalerhöhung werden 100 % der Geschäftsanteile der VICUS Media GmbH in die Capella AG und künftige Auto.de AG eingebracht. Die VICUS Group AG, die100%ige Muttergesellschaft der VICUS Media GmbH, erhält dafür 42 Mio. neue Aktien. Die beschlossenen Maßnahmen werden mit Eintragung in das Handelsregister wirksam. Entsprechend wird mit einer Einbeziehung der neuen Aktien in die bestehende Notierung bis voraussichtlich Ende Oktober 2021 gerechnet.

Die Hauptversammlung der Capella AG hat des Weiteren mit großer Mehrheit ein neues Genehmigtes Kapital sowie eine Ermächtigung zum Rückkauf eigener Aktien beschlossen.

