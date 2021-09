Amazon.com (AMZN) gehört zu den Top-Titeln an der Börse, sowohl was die Größe und Wichtigkeit angeht, als auch die Performance der vergangenen Jahre. Doch seit ziemlich einem Jahr scheint der Schwung im großen raus zu sein, die Notierungen kriechen nach oben. Trotzdem bietet der Aktienkurs immer wieder tolle Einstiegsmöglichkeiten, so auch jetzt. Wo wir unsere Ein- und Ausstiege hier sehen und wie wir unsere Idee konkret umsetzen wollen, stellen wir in dieser Ausgabe des Trade des Tages vor.

