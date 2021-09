Hamburg (ots) -Als Schauspieler wurde er vielfach ausgezeichnet, jetzt steht Hinnerk Schönemann zum ersten Mal auch hinter der Kamera: Der neue Krimi "Nord bei Nordwest - Auf der Flucht" von ARD Degeto und NDR ist sein Regiedebüt. Zugleich spielt er in dem 19. Fall der erfolgreichen Reihe erneut den Kommissar und Tierarzt Hauke Jacobs. Gemeinsam mit ihm in den Hauptrollen: Jana Klinge als Kommissarin Hannah Wagner und Marleen Lohse als Haukes Praxis-Partnerin Jule Christiansen. Das Drehbuch schrieb der dreifache Grimme-Preis-Träger Holger Karsten Schmidt, der die Reihe 2014 mit begründete. Der Film entsteht bis zum 6. Oktober in Schleswig-Holstein sowie in und um Hamburg. Er wird voraussichtlich Anfang 2023 auf dem Sendeplatz "DonnerstagsKrimi im Ersten" sowie in der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/) zu sehen sein. Die letzte "Nord bei Nordwest"-Folge, die in diesem Jahr Premiere hatte, sahen im Ersten mehr als zehn Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, in der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/)wurde sie bisher rund 1,2 Millionen Mal abgerufen.Hinnerk Schönemann: "Die Liebe zur Regie ist durch meinen Onkel Hannes und meine Tante Sybille Schönemann tief in unserer Familie verankert. Jetzt habe ich die Möglichkeit bekommen, durch diese Tür zu gehen, und freue mich wahnsinnig darüber. Ich denke, dass das auch eine große Bereicherung für mein Spiel vor der Kamera sein wird, da ich die Zusammenhänge von beiden Seiten erfahren kann."Zum Inhalt: Hauke Jacobs und Hannah Wagner bekommen es diesmal mit echten Schwerverbrechern zu tun. Während ihres Transports gelingt vier Strafgefangenen die Flucht (dargestellt von Roman Knizka, Tino Führer, Konstantin Lindhorst und Vincent Leittersdorf). Ihr Plan: unerkannt in Schwanitz untertauchen und sich dann mit der Abendfähre absetzen. Als sie in ein Haus einbrechen, um sich mit neuer Kleidung auszustatten, kommt es zum Schusswechsel mit dem Bewohner. Dieser stirbt, einer der Flüchtigen wird verletzt. Die Häftlinge nehmen Jule Christiansen, die ärztliche Hilfe leistet, und ihre Praktikantin Lea (Carolin Garnier) als Geiseln, ohne dass das jemand im Dorf merken darf. Eine schwierige Situation für Hauke und Hannah, die den Gangstern auf die Schliche kommen, aber Jule und die Praktikantin Lea nicht in Lebensgefahr bringen dürfen...Neben den Genannten stehen u. a. Cem Ali Gültekin (Mehmet Ösker), Stephan A. Tölle (Herr Töteberg), Regine Hentschel (Frau Bleckmann), Michael Bideller (Simon Klein), Monika Barth (Frau Monzen) und Ingrit Dohse (Frau Benedikt) vor der Kamera von Uwe Neumeister.Produzent: Claudia Schröder (triple pictures), Herstellungsleitung: Joshua Lantow, Produktionsleitung: Markus Kadl. Die Redaktion haben Patrick Poch (NDR) und Katja Kirchen (ARD Degeto).Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkUnternehmenskommunikationPresse und KommunikationTel.: 040/4156-2300Mail: presse@ndr.deOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6561/5017313