Der Gebrauchtwagenhändler Auto1 hat am Freitag die Inbetriebnahme des ersten eigenen Production Centers verkündet. An der Börse konnte der MDAX-Konzern die Skepsis der Anleger damit allerdings nicht zerstreuen: Die Auto1-Aktie markierte im regulären Handel ein Rekordtief nach dem anderen. Das Chartbild hat sich dadurch weiter eingetrübt.Auto1 hat Großes vor: Im bayerischen Hemau in der Nähe von Nürnberg will der Gebrauchtwagenhändler zukünftig 16.000 Fahrzeuge pro Jahr für seine Verkaufsplattform ...

