DJ WOCHENVORSCHAU/20. bis 26. September (38. KW)

=== M O N T A G, 20. September 2021 *** 08:00 DE/Erzeugerpreise August - CA/Parlamentswahlen - Märkte/Börsenfeiertag China, Japan, Südkorea - DE/Die am 3.9. bekanntgegebenen Änderungen in den Indizes der DAX-Familie der Deutschen Börse (Erweiterung DAX auf 40 von 30 und Verkleinerung des MDAX auf 50 von 60) sind seit Handelsschluss wirksam - CH/Die am 1.9. vorgenommenen Änderungen in der Zusammensetzung von Stoxx-Indizes in Europa sind seit Handelsschluss wirksam D I E N S T A G, 21. September 2021 *** 00:01 DE/Bundesfinanzministerium, Monatsbericht September mit Entwicklung der Steuereinnahmen *** 08:00 CH/Handelsbilanz August *** 09:30 SE/Sveriges Riksbank, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 11:30 DE/Auktionsergebnis Aufstockung 7-jährige Bundesanleihe über 3 Mrd EUR *** 14:30 US/Baubeginne/-genehmigungen August *** 14:30 US/Leistungsbilanz 2Q *** 15:00 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS 22:05 US/Adobe Inc, Ergebnis 3Q 22:15 US/Fedex Corp, Ergebnis 1Q, Memphis 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) *** - NL/Universal Music Group (UMG), Erstnotiz an der Amsterdamer Börse *** - FR/OECD, Zwischenbericht über die Wirtschaftsaussichten - Märkte/Börsenfeiertag China, Südkorea M I T T W O C H, 22. September 2021 08:00 DE/Verbio Vereinigte BioEnergie AG, Jahresergebnis, Zörbig 09:00 EU/EZB, Sitzung des Rats, keine geldpolitischen Beschlüsse zu erwarten, Frankfurt *** 10:00 DE/ifo, PK zur neuen Ifo-Konjunktur-Prognose für 2021 und 2022, München *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders 11:30 DE/Auktionsergebnis Aufstockung 15-jährige Bundesanleihe über 2,5 Mrd EUR *** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone September (Vorabschätzung) 16:00 DE/ZEW - Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung, Online-Paneldiskussion "Sustainable Finance - Kann Klimaschutz durch ein nachhaltiges Finanzsystem gelingen?", Mannheim *** 16:00 US/Verkauf bestehender Häuser August *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) *** 20:00 US/Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung, Projektionen zu Zinsen, Wachstum, Inflation und Arbeitslosenquote; 20:30 PK mit Fed-Chairman Powell, Washington *** - JP/BoJ, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats - Märkte/Börsenfeiertag Hongkong, Südkorea - DE/Fortsetzung der Tarifverhandlungen für die öffentlichen Banken in Deutschland, Berlin - DE/Schaltbau Holding AG, Ende der Andienungsfrist im Zuge des Übernahmeangebots von Voltage Bidco/Carlyle 1H - DE/Fortsetzung der Tarifverhandlungen für die rund 890.000 Beschäftigten im Bauhauptgewerbe D O N N E R S T A G, 23. September 2021 *** 08:45 FR/Geschäftsklimaindex September 09:00 EU/EZB, Sitzung des erweiterten Rats (General Council), Frankfurt *** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes und nicht-verarbeitendes Gewerbe September (1. Veröffentlichung) *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes und nicht-verarbeitendes Gewerbe September (1. Veröffentlichung) *** 09:30 CH/SNB, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes und nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone September (1. Veröffentlichung) *** 10:00 NO/Norges Bank, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes und nicht-verarbeitendes Gewerbe September (1. Veröffentlichung) *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung neunter TLTRO3 *** 13:00 GB/BoE, Ergebnis und Protokoll der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) *** 14:30 US/Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) August *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes und nicht-verarbeitendes Gewerbe Markit September (1. Veröffentlichung) *** 16:00 US/Index der Frühindikatoren August *** 22:15 US/Nike Inc, Ergebnis 1Q - Märkte/Börsenfeiertag Japan - DE/Parteichefs von CDU, CSU, AfD, Linken, FDP und Grüne, Schlussrunde Spitzenkandidaten, Berlin F R E I T A G, 24. September 2021 *** 08:00 EU/Acea, Nfz-Neuzulassungen Juli/August *** 10:00 DE/Ifo-Geschäftsklimaindex September *** 15:00 BE/Geschäftsklimaindex September *** 16:00 US/Neubauverkäufe August - EU/Ratingüberprüfung für Belgien (Fitch); Deutschland (S&P); Island (Fitch); Saudi-Arabien (S&P); Schweden (Moody's); Ungarn (Moody's); Zypern (Fitch) S O N N T A G, 26. September 2021 *** 08:00 DE/Volksentscheid zu "Deutsche Wohnen & Co. enteignen" in Berlin *** 08:00 DE/Bundestagswahl (Schließung der Wahllokale um 18:00 Uhr) *** 08:00 DE/Wahl zum Abgeordnetenhaus in Berlin (Schließung der Wahllokale um 18:00 Uhr) *** 08:00 DE/Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern (Schließung der Wahllokale um 18:00 Uhr) ===

