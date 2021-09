Der Dow Jones Industrial Index hat zuletzt deutlich an Schwung verloren und steuert nun eine erste stärkere Stabilisierungszone an. Dort wird sich in der kommenden Woche der kurzfristige Trend entscheiden. Von Andreas Büchler. Der Dow bewegt sich auf die Wendezone im Bereich der 34.700er-Marke zu, an der bereits im August ein kleinerer Abwärtsimpuls stoppte. Auch diesmal stehen die Chancen nicht ...

