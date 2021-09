Die Moderna-Aktie ist in der laufenden Handelswoche erneut angesprungen und hat knapp zweistellig beim Kurs zulegen können. Anleger jubeln vor allem wegen der angekündigten Kombi-Impfung gegen das Coronavirus und die Grippe. Ein Analyst wies allerdings nach einer Firmenpräsentation auf einen ganz anderen Aspekt bei Moderna hin. Am Freitag verliert Moderna in der Handelseröffnung rund 0,8 Prozent auf 452 Dollar. Auf Wochensicht ist die Performance mit einem Plus von 8,5 Prozent dennoch beeindruckend. ...

