In der Kalenderwoche 36 vom 06.09. bis 10.09.2021 gibt die Media and Games Invest SE (MGI) die vorzeitige Kündigung ihrer unbesicherten 7,00%-Anleihe 2019/24 (ISIN DE000A2R4KF3) mit einem Gesamtvolumen von 25 Mio. Euro bekannt. Die Anleihe soll gemäß Anleihebedingungen vorzeitig zum nächsten Zinszahlungstermin am 11. Oktober 2021 vollständig zurückgezahlt werden. Das Fintech IuteCredit Europe bietet seit Anfang der Woche eine neue fünfjährige Unternehmensanleihe (ISIN XS2378483494) mit einem Volumen von bis zu 50 Mio. Euro öffentlich an. Der Zinskupon der Anleihe wird zwischen 9,50% und 11,50% p.a. liegen. "Wir bieten unseren Kunden die finanziellen Mittel, die sie für den Alltag brauchen als auch weitere Formen von Ratenkredite. Sofortabbuchung und mobiles Bezahlen werden bald folgen. Kunden können Bargeld an unserem eigenen kartenlosen Geldautomatennetz abheben. Aktuell zählen wir über 145.000 leistungsstarke, regelmäßig zahlende Kunden in Moldawien, Albanien, Nordmazedonien, Bulgarien und Bosnien und Herzegowina", so Iute-CEO Tarmo Sild über das estnische Unternehmen im Interview mit dem Anleihen Finder in dieser Woche. In der kommenden Woche veranstaltet IuteCredit am 13.09.2021 ein Webinar für interessierte Investoren.

