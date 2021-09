Die eterna Mode Holding GmbH bietet den Anleihegläubigern der Anleihe 2017/24 (ISIN DE000A2E4XE4) im Zuge des laufenden StaRUG-Restrukturierungsverfahrens eine leicht verbesserte Quote von 12,5% an. Der ursprünglich bei Gericht eingereichte Restrukturierungsplan beinhaltete eine Quote von 10%.

Nach weiterführenden Gesprächen mit Finanzierungspartnern und intensiver Einbindung des Gemeinsamen Vertreters der Anleihegläubiger im Zuge des laufenden StaRUG-Verfahrens könne den Anleihegläubigern ein verbessertes Angebot unterbreitet werden, meldet der Passauer Hemdenproduzent. Der Restrukturierungsplan sieht nun also eine Abfindungsquote von 12,5% auf den Nominalwert der unbesicherten Anleihe 2017/24 vor, sobald es im Rahmen der Neuordnung der Finanzierung zu bereits vertraglich vereinbarten Umsetzungsschritten gekommen ist.

