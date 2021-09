Die Rekordjagd am Kryptomarkt hat in dieser Woche einen jähen Dämpfer bekommen. Ausgehend von den Mehrmonats- oder gar Allzeithochs zu Wochenbeginn ging es für die meisten Kryptowährungen ab Dienstag wieder eine Etage tiefer. Den meisten Top-Coins hat das auf Wochensicht ein Minus eingebrockt, doch einer sticht selbst in diesem Umfeld positiv hervor. Bitcoin minus 9,0 Prozent, Ethereum minus 15,4 Prozent, Cardano sogar minus 18,9 Prozent - in den Top 10 nach Market Cap mussten auf Wochensicht alle ...

Den vollständigen Artikel lesen ...