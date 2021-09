Osnabrück (ots) -



Das internationale Kinderhilfswerk terre des hommes hat über 140.000 Unterschriften für das Kinderrecht auf eine gesunde Umwelt an David Boyd, UN-Sonderberichterstatter für Umwelt- und Menschenrechtsschutz, übergeben. Die Übergabe geschah im Rahmen der Kampagne "My Planet My Rights", mit der terre des hommes zur Verwirklichung dieses Rechts mobilisiert hat. Die Unterschriften kommen aus Deutschland, vor allem jedoch aus den knapp 40 Projektländern von terre des hommes und wurden dort vornehmlich von Jugendlichen und jungen Erwachsenen abgegeben.



"Es ist ein großer Erfolg unserer Kampagne, dass weltweit so viele Unterschriften für dieses wichtige Anliegen gesammelt wurden", sagte Birte Kötter, Vorstandssprecherin von terre des hommes. "Besonders junge Menschen aus unseren Projekten engagieren sich für das Recht auf eine gesunde Umwelt und zeigen damit, dass sie die Zerstörung von Weltklima und Ökosystemen und damit den Diebstahl ihrer Zukunftschancen nicht länger hinnehmen".



Der Zeitpunkt für die Übergabe der Petition ist strategisch gewählt: Die Vereinten Nationen stimmen wahrscheinlich noch im September über die Anerkennung eines Menschenrechts auf eine gesunde Umwelt ab. Bereits im Juni kündigte die Weltorganisation an, einen neuen Rechtskommentar zur Kinderrechtskonvention zu entwickeln, um Kinder besser vor Umweltgefahren zu schützen. "Die Anerkennung des Recht auf gesunde Umwelt und die Umsetzung im Kontext der Kinderrechte wäre ein Meilenstein für die Lebenschancen zukünftiger Generationen", so Birte Kötter.



