Daimler will bei der Batterietechnik führend werden und kurzfristig konkrete Pläne für die Zellfabriken in Europa präsentieren. Das kündigte Entwicklungsvorstand Markus Schäfer am Rande der IAA an. Vorstandschef Ola Källenius machte Hoffnung auf dauerhaft zweistellige Margen. Gute News, die die Aktie dringend braucht."Wir wollen für Europa aus Europa heraus einen Batterie-Champion haben", sagte Schäfer. Den oder die Partner für die europäische Initiative will der Stuttgarter Autobauer zeitnah preisgeben. ...

