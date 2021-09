Baoding, China (ots/PRNewswire) -Am 6. September wurde die IAA Mobilität 2021 in München offiziell eröffnet. GWM stellte seine High-End-SUV-Marke WEY und seine neue Energiefahrzeugmarke ORA vor.Als Antwort auf das Thema "The Mobile Road to Carbon Neutrality" dieser Automesse stellte GWM seine neuen Energiemodelle wie WEY Coffee 01 PHEV und ORA 01CAT aus. WEYs globales Strategiemodell Coffee 01 PHEV definiert europäische Smart Cars mit seiner einzigartigen großen Reichweite, seinem intelligenten Fahrverhalten und seinem intelligenten Cockpit neu; ORA 01CAT ist eine perfekte Kombination aus klassischer Retro-Ästhetik und futuristischer Technologie, die den europäischen Nutzern ein noch nie dagewesenes Produkterlebnis bieten wird. Zusammen werden die beiden Modelle GWM dabei helfen, den Markt für neue Energiefahrzeuge in Europa zu erschließen. In der Tat sind Elektrifizierung, Kohlenstoffneutralität und Nachhaltigkeit die Haupttrends für die Entwicklung des globalen Automobilmarktes in der Zukunft, und GWM hat die Chancen bereits erkannt und Vorkehrungen getroffen. Vor kurzem wurde die erste kobaltfreie Batterie, die von SVOLT, einem mit GWM verbundenen Unternehmen, entwickelt wurde, serienmäßig hergestellt und in Fahrzeuge eingebaut, wodurch die Abhängigkeit der Autobatterien von Kobalt durchbrochen und das weltweite Problem gelöst wurde, dass Kobaltressourcen nicht erneuerbar sind. Ein rein elektrischer A+ SUV der Marke ORA wird zunächst mit der kobaltfreien Batterie ausgestattet und erreicht seine Serienreife. Dieses SUV-Modell hat unter normalen Betriebsbedingungen eine Reichweite von mehr als 600 km, wobei es den Vorteil einer starken Leistung beibehält und eine Beschleunigung von 100 km in 5 Sekunden erreicht. Außerdem ist sie wasserdicht (IP67), hat eine hohe Energiespeicherfähigkeit und heizt sich bei niedrigen Temperaturen schnell auf.GWM hat sich immer an das Konzept der "massiven Investitionen" in Forschung und Entwicklung im Bereich der neuen Energien gehalten. GWM hat mehr als 500 Millionen RMB in die Forschung und Entwicklung von kobaltfreien Lithiumbatterien investiert. Mehr als 1.200 F&E-Mitarbeiter und 120 Material- und Batterieexperten haben mehr als 200 Pilotversuche und mehr als 3.000 elektrische Leistungsprüfungen durchgeführt und schließlich das Kobaltelement aus dem Anodenmaterial entfernt, wodurch die Anwendung kobaltfreier Batterien möglich wurde. In den nächsten fünf Jahren wird GWM 100 Milliarden RMB in Forschung und Entwicklung in den Bereichen neue Energie und Intelligenz investieren, um sicherere, umweltfreundlichere und intelligentere Produkte für Nutzer auf der ganzen Welt zu entwickeln.Branchenexperten sind der Ansicht, dass die kobaltfreie Batterie von GWM mit ihrer grundlegenden Innovation das technologische Monopol der europäischen Länder, der Vereinigten Staaten, Japans und Südkoreas gebrochen und eine kobaltfreie Ära im Bereich der neuen Energie geschaffen hat. In Zukunft wird GWM, dem globalen Trend der neuen Energien folgend, die Investitionen in die technologische Forschung und Entwicklung im Bereich der neuen Energien weiter erhöhen, weiterhin innovativ sein und sich durchsetzen und mit ausreichender Stärke und Zuversicht die Führung im Bereich der neuen Energien übernehmen.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1611889/GWM.jpgPressekontakt:Pupu Li+86-13466544432lipupu@dsconsulting.comOriginal-Content von: GWM, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/148418/5017367