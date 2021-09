Die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung von Whatsapp galt bisher nicht für Backups von Chats. Diese liegen bisher ungesichert in der Cloud. Das soll sich ändern. Whatsapp führt ein neues Sicherheits-Feature ein. Wer seine Chats per Backup in der Cloud sichert, kann diese dort bald per Ende-zu-Ende-Verschlüsselung sichern. Das hat Mark Zuckerberg in einem Beitrag auf Facebook angekündigt. Es geht dabei um Chat-Verläufe bei Whatsapp, die in Google Drive oder der iCloud gespeichert sind. Auf diese Backups hat Whatsapp nach eigenen Angaben keinen Zugriff. ...

