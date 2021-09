New York (ots) -Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zu 9/11Deutschland beteiligt sich aus gutem Grund seit 2001 am Kampf gegen Terroristen. Die vielen Anschläge in Europa nach 2001 haben gezeigt: Der Hass und die Gewalt richten sich gegen alle freien demokratischen Gesellschaften, deren Werte und Lebensstil. Ein Glück, dass es die Deutschen im Kampf gegen diese Form von Kriminalität nicht so schwer erwischt hat wie etwa Briten, Indonesier oder Malier. Aber das ist nur ein vorläufiger Befund. Denn mit den Tätern von damals ist der Terrorismus nicht verschwunden. Als Globalisierungsfolge bedroht er Menschen und die Freiheit vielmehr dauerhaft.Wobei 20 Jahre nach den Anschlägen nicht zu übersehen ist: Andere Bedrohungen wirken heute größer - die wachsende Zersplitterung in vielen demokratischen Gesellschaften, der Aufstieg autoritärer Regime, die organisierte Kriminalität oder der Wandel des Klimas. Am Grauen und der Wucht des 11. September 2011 ändert das nichts.Pressekontakt:Stuttgarter NachrichtenChef vom DienstFrank SchwaiboldTelefon: 0711 / 7205 - 7110cvd@stn.zgs.deOriginal-Content von: Stuttgarter Nachrichten, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/39937/5017380