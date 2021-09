EQS Group-Ad-hoc: ASMALLWORLD AG / Schlagwort(e): Kooperation

ASMALLWORLD AG wird exklusiver Hospitality-Berater für die Croatian Land Holdings Plc



10.09.2021 / 19:25 CET/CEST

Ad hoc Mitteilung ASMALLWORLD AG (SWX:ASWN) wird exklusiver Hospitality-Berater für die Croatian Land Holdings Plc Zürich, 10.09.2021 - Die ASMALLWORLD AG gab heute bekannt, dass sie von Croatian Land Holdings Plc, einer Immobilien-Investmentgesellschaft mit Fokus auf die dalmatischen Inseln, ein exklusives Hospitality-Beratungsmandat bekommen hat. Die Vereinbarung umfasst dabei das Projekt Brac MEDhills, ein einzigartiges Stück Land auf der Insel Brac an der Adriaküste, mit einer Fläche von über 1 Million Quadratmetern. ASMALLWORLD wird Croation Land Holdings bei der Auswahl und Bewertung von möglichen Entwicklungsoptionen und Partnerschaften für das Projekt unterstützen. Die ASMALLWORLD AG gab heute bekannt, dass sie von Croatian Land Holdings Plc ein exklusives Hospitality-Beratungsmandat für das Projekt Brac MEDhills bekommen hat. Im Rahmen der Vereinbarung wird ASMALLWORLD alle strategischen Aspekte der Projektentwicklung koordinieren, einschliesslich der Suche und Evaluation von potenziellen Partnern. Ziel ist es, zusammen mit dem Kunden den Wert dieser 1 Million Quadratmeter grossen Immobilieninvestition für die Aktionäre zu maximieren. Brac MEDhills - attraktives Projekt auf den Dalmatischen Inseln Das Brac-Projekt bietet eine Vielzahl an interessanten Entwicklungsmöglichkeiten. Die Immobilie, welche sich auf der Insel Brac an der kroatischen Adriaküste befindet, umfasst mehr als 1 Million Quadratmeter Land mit sauberen Eigentumstiteln und allen erforderlichen Baugenehmigungen, um mehr als 400.000 m2 Bauland zu entwickeln, was schlussendlich einer Nutzungsfläche von mehr als 335.000 m2 entspricht. Mit einem internationalen Flughafen nur 15 Autominuten vom Projektstandort entfernt, bietet das Grundstück vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten für Wohnobjekte mit bis zu 2.000 Betten, sowie zusätzlichen Freizeit-, Gewerbe- und medizinischen Einrichtungen. Das Gelände selbst ist in drei Zonen unterteilt, die alle durch eine Zufahrtsstrasse miteinander verbunden sind. Stärkung der Position von ASMALLWORLD im Hospitality-Bereich Die Hauptaufgabe von ASMALLWORLD wird sich auf die Auswahl und die Bewertung von Entwicklungsoptionen, sowie die Suche von strategischen Partnern für das Projekt konzentrieren. Als Projektberater wird das Unternehmen auch daran arbeiten, verschiedene LOIs von internationalen Luxusmarken zu gewinnen. Im Rahmen der heute unterzeichneten Vereinbarung wird ASMALLWORLD die Croatian Land Holdings Plc auch bei der Suche nach weiteren Investoren für das Projekt unterstützen, welches einen geschätzten Marktwert von 30-50 Mio US$ hat. Bezüglich Vergütung hat ASMALLWOROLD neben dem Beratungshonoraren für das Projekt auch die Möglichkeit in den nächsten drei Jahren eine Verkaufsprovisionen in der Höhe von 1,5 bis 2,5 Mio. US$ zu erzielen, sofern die vereinbarten Bedingungen erfüllt werden. "Ich möchte mich bei Croatian Land Holdings Plc für das Vertrauen bedanken, das sie uns für dieses einzigartige Projekt entgegengebracht haben. Unsere Arbeit an MEDhills wird die Position von ASMALLWORLD im Hospitality-Bereich weiter stärken und unser Projekt-Portfolio in diesem Bereich erheblich erweitern", kommentierte Jan Luescher, CEO von ASMALLWORLD. Über Croatian Land Holdings Plc Croatian Land Holdings Plc kann seit 2006 auf eine solide Erfolgsbilanz bei Immobilieninvestitionen in Kroatien verweisen. Sie konzentriert sich dabei auf den Erwerb von erstklassigem Bauland und die anschliessende Entwicklung und den Verkauf von Wohnimmobilien. Croatian Land Holdings Plc verfügt über ein Team erfahrener Immobilieninvestoren und beschäftigt einige der besten Architekten, Projektingenieure sowie Rechts- und Steuerberater in der Region. Diese Pressemitteilung und weitere Informationen finden Sie unter www.asmallworldag.com.

Die ASMALLWORLD Gruppe ASMALLWORLD ist die weltweit führende Travel & Lifestyle Community. Basierend auf dem Social Network 'ASMALLWORLD', betreibt das Unternehmen ein digitales Travel & Lifestyle Ecosystem, welches Mitglieder inspiriert, besser zu reisen, mehr zu erleben und neue Kontakte zu knüpfen. ASMALLWORLD-Mitglieder nutzen die ASMALLWORLD App und Website, um Inspiration für Reisen und Lifestyle einholen, Hotels zu buchen, andere Mitglieder kennenlernen und von einer Vielzahl an Reiseprivilegen zu profitieren. Mitglieder haben ebenfalls die Möglichkeit, sich auf über 1'000 ASMALLWORLD-Events pro Jahr zu treffen. Die Events reichen dabei von lokalen Get-Togethers in den Grossstädten dieser Welt, bis hin zu Wochenend-Events in Saint-Tropez oder Gstaad.

Neben dem ASMALLWORLD Social Network, zählen folgende Firmen ebenfalls zum ASMALLWORLD Travel & Lifestyle Ecosystem: ASMALLWORLD Collection, eine Online-Hotelbuchungsplattform, welche sich auf die besten Hotels der Welt spezialisiert und es Kunden erlaubt, kostenlos in den Genuss von einzigartigen Zusatzleistungen zu kommen ASMALLWORLD Private, ein Luxus-Reisebüro, welches personalisierte Reiseberatung und Reisearrangements anbietet ASW Hospitality, eine Hotel-Management-Company, welche das weltbekannte North Island Resort auf den Seychellen managt. First Class & More, ein Smart Luxury Travel Service, der es Mitgliedern ermöglicht, in den Genuss von Luxusreisen zu Insiderpreisen zu kommen. The World's Finest Clubs, der weltweit führende Nightlife-Concierge, welcher Mitgliedern VIP-Zugang zu den exklusivsten Nachtclubs der Welt bietet. Zusätzliche Informationen finden sie auf unseren Webseiten: www.asmallworldag.com www.asmallworld.com www.asmallworldcollection.com www.asmallworldprivate.com www.asmallworldhospitality.com www.north-island.com www.first-class-and-more.de www.first-class-and-more.com www.finestclubs.com Kontakt: ASMALLWORLD AG

Jan Luescher, CEO

Löwenstrasse 40

CH-8001 Zurich

info@asmallworldag.com

