Halle/MZ (ots) -Die amtierende Landesregierung von Sachsen-Anhalt möchte Gastronomen und Veranstalter ermuntern, nur noch Geimpfte und Genesene einzulassen. Für diesen Fall sollen Abstandsregeln und Personenobergrenzen außer Kraft treten. Das berichtet die in Halle erscheinende Mitteldeutsche Zeitung (Sonnabendausgabe) unter Berufung auf Landesgesundheitsministerin Petra Grimm-Benne (SPD). Vorreiter für dieses Modell ("2G") war Hamburg.Die Neuregelung solle in der kommenden Woche in Kraft treten, sagte Grimm-Benne. Ziel sei es, mehr Menschen zur Impfung zu bewegen. Mit Blick aufSachsen-Anhalts im Ländervergleich schwache Impfquote warnte sie vor einer weiteren großen Coronawelle im Winter. "Ich befürchte, dass wir das Gleiche erleben wie im letzten Jahr: erst im Bundesvergleich sehr niedrige Infektionszahlen, und dann schießt es im November und Dezember nach oben."Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/47409/5017391