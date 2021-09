Halle/MZ (ots) -Der Anstieg der Corona-Infektionszahlen in Sachsen-Anhalt geht fast ausschließlich auf Menschen ohne Schutzimpfung zurück. Das berichtet die in Halle erscheinende Mitteldeutsche Zeitung (Sonnabendausgabe) unter Berufung auf Daten des Landesgesundheitsministeriums.In den vergangenen 30 Tagen kletterte die Inzidenz unter Ungeimpften von 17 auf 54. Bei Menschen mit vollständiger Schutzimpfung hingegen stieg sie auf sehr viel niedrigerem Niveau von drei auf sieben. Ausgewertet wurden die Zahlen bis zum 10. September.Von den 1.556 in Sachsen-Anhalt nachweislich Infizierten der vergangenen 30 Tage waren zwei Drittel (67 Prozent) jünger als 40 Jahre.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/47409/5017390