Bei BioNTech dreht sich seit rund 18 Monaten alles um die Bekämpfung des Corona-Virus - so zumindest die landläufige Meinung. Doch weit gefehlt. Denn die eigentliche Kernkompetenz der Mainzer ist die Bekämpfung von Krebszellen. So kann das Unternehmen mittlerweile mit erfolgreichen Tierversuchen an Mäusen aufwarten, in denen insbesondere Darm- und Hautkrebs bereits sehr effektiv bekämpft wurde. Mittlerweile laufen schon klinische Studien ...

Den vollständigen Artikel lesen ...