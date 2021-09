New York (ots/PRNewswire) -Die immersive Installation, die am 12. September während der New York Fashion Week eröffnet wird, zeigt die ikonische Fotosammlung des berühmten StraßenfotografenShutterstock, Inc. (NYSE: SSTK), eine führende globale Kreativplattform, die Full-Service-Lösungen, hochwertige Inhalte und Anwendungen für Marken, Unternehmen und Medienunternehmen anbietet, gab heute ein exklusives Sponsoring von Experience the Times of Bill Cunningham bekannt, einer immersiven Installation, die am 12. September während der New York Fashion Week in The Seaport, New York City, eröffnet wird. Als gefeierter Modefotograf, der mehr als 40 Jahre lang für die New York Times arbeitete, hielt Cunningham über sechs Jahrzehnte lang sowohl alltägliche Menschen als auch bekannte Persönlichkeiten wie Jacqueline Kennedy Onassis, Anna Wintour und Andy Warhol auf den Straßen Manhattans sowie bei Modenschauen und gesellschaftlichen Veranstaltungen fest.Als exklusiver Sponsor ist Shutterstock der offizielle Fotopartner für die Eröffnungsnacht der Ausstellung und die Afterparty. Die multisensorische Installation ist inspiriert von The Times of Bill Cunningham dem gefeierten Dokumentarfilm des Filmemachers Mark Bozek aus dem Jahr 2020, und zeigt großformatige Reproduktionen von Cunninghams ikonischsten Fotos, Video- und Audiointerviews, Artefakte wie Cunninghams ikonisches Biria-Fahrrad und sein Markenzeichen, die blaue französische Arbeiterjacke, sowie Klänge, die die Energie der Straßen von New York City einfangen."Bill Cunningham war ein außergewöhnliches Talent und einer der produktivsten Modehistoriker unserer Zeit", sagte Candice Murray, VP of Editorial bei Shutterstock. "Wir freuen uns, exklusiver Sponsor von Experience the Times of Bill Cunningham zu sein , einer Chronik der Karriere dieses berühmten Dokumentarfilmers, die eine Momentaufnahme einiger der wichtigsten kulturellen Momente aus sechs Jahrzehnten bietet.""Wir sind begeistert, mit Shutterstock zusammenzuarbeiten, um Bill Cunninghams visuell inspirierende und historisch bedeutsame Sammlung von Fotografien, Audio- und Videointerviews zum Leben zu erwecken", sagte Mark Bozek, Chief Executive Officer von Live Rocket und der Filmemacher hinter der Dokumentation, The Times of Bill Cunningham. "Mit einem Auge für Stil und einem unprätentiösen, sympathischen Flair war Bill ein wahrer Kenner der Trends und machte die Modefotografie als der weltweit anerkannteste Straßen- und Gesellschaftsfotograf zugänglich."Die Ausstellung Experience The Times of Bill Cunningham beginnt am 12. September und läuft acht Wochen lang bis zum 30. Oktober in der 26 Fulton Street, New York. Der Eintritt kostet 30 Dollar. Tickets können online unter timesofbill.com erworben werden.INFORMATIONEN ZU SHUTTERSTOCKShutterstock, Inc. (NYSE: SSTK), ist eine führende globale Kreativplattform, die Full-Service-Lösungen, hochwertige Inhalte und Anwendungen für Marken, Unternehmen und Medienunternehmen anbietet. Direkt und über die Tochtergesellschaften der Gruppe umfasst die umfassende Sammlung von Shutterstock hochwertige lizenzierte Fotos, Vektoren, Illustrationen, Videos, 3D-Modelle und Musik. In Zusammenarbeit mit seiner wachsenden Gemeinschaft von über 1,8 Millionen Mitwirkenden fügt Shutterstock jede Woche Hunderttausende von Bildern hinzu und hat derzeit mehr als 380 Millionen Bilder und mehr als 22 Millionen Videoclips zur Verfügung.Shutterstock hat seinen Hauptsitz in New York City, verfügt über Niederlassungen auf der ganzen Welt und hat Kunden in mehr als 150 Ländern. Das Unternehmen besitzt auch PicMonkey, eine führende Online-Plattform für Grafikdesign und Bildbearbeitung; Offset, eine high-End-Bildsammlung; Shutterstock Studios, ein End-to-End-Kreativshop; PremiumBeat, eine kuratierte lizenzfreie Musikbibliothek; Shutterstock Editorial, eine erstklassige Quelle für redaktionellen Bildern und Videos für die Medien der Welt; TurboSquid, ein führender 3D-InhaltsmarktplatzAmper Music, eine KI-gesteuerte Musikplattformund Bigstockein wertorientiertes Aktienmedienangebot.Weitere Informationen finden Sie auf www.shutterstock.com und folgen Sie Shutterstock auf Twitter und auf Facebook.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1612260/Shutterstock_Bill_Cunningham.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1075411/shutterstock_Logo.jpgPressekontakt:Aimée Leabonpress@shutterstock.com917-563-4991Original-Content von: Shutterstock, Inc., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/110438/5017409