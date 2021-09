Die Peleton-Aktie hat bereits am Donnerstag zum Sprint angesetzt, der Kurs schnellte nach einer mehrtägigen Verlustserie um rund zehn Prozent nach oben. Doch damit nicht genug: Am Freitagabend steht erneut ein deutlicher Kursgewinn zu Buche. Dabei hat die Peleton-Aktie zwei starke Kaufsignale geliefert. Zudem notiert der Kurs nur noch knapp unterhalb einer weiteren wichtigen Chartmarke. Peleton will künftig auch auf dem Sportartikelmarkt kräftiger mitmischen. Laut der Nachrichtenagentur Bloomberg ...

