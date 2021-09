Apple zählt vor Wochenschluss zu den ganz großen Verlierern an der Wall Street, zieht mit seinen Verlusten den Dow Jones runter. Ein Urteil bringt den Tech-Riesen aus Cupertino in Bedrängnis. Nach dem Allzeithoch wechseln einige Marktteilnehmer in den Verkaufsmodus und trennen sich im Vorfeld eines wichtigen Events von dem Titel.Wenige Tage vor dem großen Event kommenden Dienstag, an dem Apple neue Produkte vorstellen wird, entfernt sich die Aktie ein großes Stück vom zuvor markierten Allzeithoch. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...