Das Gerichtsurteil im Rechtsstreit zwischen Apple und Epic hat auch auf andere Unternehmen teilweise eine große Auswirkung. Beispiel: Zyna. Die Papiere des US-amerikanischen Browserspieleentwicklers ziehen am Freitag deutlich an und stehen damit kurz vor einer charttechnischen Trendwende. Wie DER AKTIONÄR berichtete, hat der iPhone-Konzern am Freitag eine rechtliche Niederlage kassiert und muss Entwicklern zukünftig den Einbau von Links in Apps gestatten, die Kunden auf andere Zahlungsmöglichkeiten ...

