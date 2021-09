DJ INDEXÄNDERUNG/Vitesco Technologies für einen Tag im DAX

FRANKFURT/ZUG (Dow Jones)--Die Vitesco Technologies Group AG wird für einen Tag in den DAX aufgenommen. Wie der Indexanbieter Stoxx am Freitagabend mitteilte, wird die von Continental abgespaltene Antriebssparte außerplanmäßig am 16. September für einen Handelstag in den DAX aufgenommen. Der deutsche Leitindex wird an diesem Tag 31 Titel aufweisen.

Die temporäre Anpassung gewährleiste die Abbildbarkeit des Index für Investoren, begründete Stoxx, der globale Indexanbieter von Qontigo, den Schritt. Die Aufnahme der Vitesco in den DAX erfolge mit einem Preis von null. Der Streubesitzfaktor und die Anzahl der Aktien, mit der das Unternehmen in den Index aufgenommen werde, seien durch die Aktien der Continental im Index sowie das Abspaltungsverhältnis vorgegeben. Am 16. September werde die Vitesco nach Xetra-Handelsschluss wieder aus dem DAX herausgenommen und das Gewicht der Continental entsprechend angepasst, hieß es weiter.

