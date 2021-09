DJ Skoda baut 2021 wegen Chipkrise 100.000 Autos weniger

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Chipmangel bremst die Volkswagen-Tochter Skoda trotz der hohen Nachfrage erheblich aus. "Skoda kann deswegen in diesem Jahr etwa 100.000 Autos nicht bauen", sagte Unternehmenschef Thomas Schäfer der Augsburger Allgemeinen.

Die Branche hoffe zwar auf eine leichte Entspannung der Lage in den nächsten Wochen, nachdem in Malaysia wieder mehr Chips produziert werden könnten. "Der Corona-bedingte Lockdown hatte dort zu einem langen Produktionsstopp geführt", sagte Schäfer. Dennoch bleibe die Situation kritisch. "Die Chipkrise wird sich noch in das kommende Jahr hineinziehen, aber hoffentlich nicht mehr in der Stärke wie 2021", sagte er.

Mit Blick auf Elektroautos erwartet Schäfer, dass die Kunden bereits in wenigen Jahren von sinkenden Preisen profitieren könnten. "An der Elektromobilität für alle Fahrzeuggrößen führt kein Weg vorbei, das Angebot wird sich bis Mitte des Jahrzehnts sicher deutlich ausweiten und die Kosten und damit die Preise nach unten gehen", sagte er.

Wann der letzte Verbrenner von Skoda für den europäischen Markt vom Band laufe, stehe noch nicht fest. "Klar ist jedoch, dass die Nachfrage nach Autos mit Verbrennungsmotor ab 2030 derart stark zurückgeht, dass sich die Produktion irgendwann nicht mehr lohnt", sagte Schäfer. "Aber noch ebbt die Nachfrage nach Autos mit Verbrennungsmotor insgesamt nur leicht ab." In vielen Märkten nehme die Transformation zur Elektromobilität nicht derart schnell Fahrt auf wie in einigen europäischen Ländern.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/cbr

(END) Dow Jones Newswires

September 10, 2021 22:00 ET (02:00 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.