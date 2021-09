Letzte Woche testeten die Märkte die Nerven der Anleger. Im Vorfeld der EZB Sitzung schienen die Märkte vor dem Absturz. aber dann gab es doch wieder Entwarnung. Zumindest wurde die Erklärung der EZB über "sehr langsames und geringfügiges Zurückfahren der Anleihekäufe" positiv aufgenommen und stoppte den Abwärtstrend "kurz vor 15.450 Punkten" am Donnerstag. Und in seit Wochen erlebter Manier erholte sich der Markt wieder und verabschiedete sich am Freitag mit moderaten Verlusten ins Wochenende. Könnte für einen neuen Versuch in Richtung neuer Rekorde in der nächsten Woche eine perfekte Ouvertüre ...

